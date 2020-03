Festnahmen in Neuss : Einbrecher wollten Zigaretten stehlen

Die Polizei nahm das Duo vorläufig fest. Foto: dpa/Friso Gentsch

Nordstadt In der Nacht zu Sonntag wurde die Polizei um 1.15 Uhr über einen Einbruch in ein Warenhaus an der Bataverstraße informiert. Bei der Durchsuchung des Ladenlokals, auch unter Beteiligung eines Polizei-Diensthundes, konnten zwei Tatverdächtige angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Laut Polizei handelt es sich um zwei junge Männer im Alter von 18 Jahren mit Wohnsitz in Neuss. Die beiden hatten es augenscheinlich auf Zigaretten abgesehen, die sie bereits in einem Korb zum Abtransport bereitgestellt hatten. In der Folge mussten sie die Polizeibeamten zur Wache nach Neuss begleiten.

Gegen beide Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die jungen Männer nach Hause entlassen.

(NGZ)