An der Stingesbachstraße in Neuss : Einbrecher stehlen Schmuck und Geld

Foto: dpa/Friso Gentsch Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Neuss Ein Einbruch hat sich am vergangenen Dienstag an der Stingesbachstraße ereignet. In einem Zeitraum zwischen 16 und 17 Uhr entwendeten Unbekannte dort Schmuck und Geld in einem Einfamilienhaus. Das teilte die Polizei mit.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt sie unter 02131 3000 entgegen. Unter dieser Nummer können auch Termine mit dem Kommissariat Kriminalprävention und Opferschutz vereinbart werden.

(NGZ)