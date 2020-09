An der Schabernackstraße in Neuss : Einbrecher stehlen Geld

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Nordstadt Unbekannte Täter sind am Samstag zwischen 3 Uhr und 10 Uhr in ein Reihenhaus an der Schabernackstraße eingebrochen.

Die Tatverdächtigen gelangten nach ersten Erkenntnissen der Polizei durch die Hauseingangstür ins Innere der Wohnung und entwendeten Geld. Sie entkamen anschließend unerkannt. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer im Tatzeitraum an der Schabernackstraße etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

(NGZ)