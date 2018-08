Neuss: Einbrecher machen Beute in der Nordstadt

Polizei in Neuss ermittelt : Einbrecher machen Beute in der Nordstadt

Nordstadt Unbekannte sind in ein Wohn- und Bürogebäude an der Further Straße/Ecke Leostraße eingedrungen. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 12.30 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr. Das teilt die Polizei mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Einbrecher knackten demnach zunächst eine Seitentür des Gebäudes. Anschließend brachen sie im Bürotrakt mehrere Schränke auf und durchsuchten diese nach Beute. Dabei fiel den Tätern nach ersten Erkenntnissen etwas Geld in die Hände. Die Kriminalpolizei, die am Tatort Spuren sichern konnte, hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02131 3000 entgegen.

(NGZ)