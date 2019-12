Hungrige Verbrecher in Neuss : Einbrecher lassen Schokolade mitgehen

Um was für eine Sorte Schokolade es sich handelte, ist nicht überliefert. Foto: dpa-tmn/Robert Günther

Neuss In Neuss ist es am Dienstag zu mehreren Einbrüchen gekommen. Zwischen 8.30 Uhr und 11 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Einfamilienhaus am Berghäuschensweg (Gnadental). Sie hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten die Räume.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach ersten Erkenntnissen nahmen sie Schmuck an sich. Darüber hinaus ließen sie offenbar eine Packung Schokolade mitgehen. Das teilte die Polizei mit.

In Grimlinghausen geriet eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Volmerswerther Straße ins Visier von Dieben. Auch dort gelangten die Täter über die Terrassentür in die Wohnung. Die Tatzeit lag zwischen 14 und 19 Uhr. Entwendet wurden nach bisherigem Kenntnisstand Uhren und Geld.

Zu einem versuchten Wohnungseinbruch kam es am gleichen Tag um 16.45 Uhr am Kastanienweg in Norf. Zur Tatzeit versuchten zwei weibliche Verdächtige, die auf der Rückseite gelegene Terrassentür aufzuhebeln. Zeugen wurden auf sie aufmerksam und die beiden Frauen flüchteten. Von den beiden soll eine erheblich kleiner gewesen sein als die andere. Zudem waren beide dunkel gekleidet. Hinweise werden unter der Rufnummer 02131 3000 entgegengenommen.

(NGZ)