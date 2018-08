Neuss: Einbrecher hebeln Wohnungstüren in der Innenstadt auf

Einbrecher in Neuss unterwegs

Neuss Einbrecher sind zwischen Donnerstag, 12 Uhr, und Samstag, 15.15 Uhr, in zwei Obergeschosswohnungen eines Mehrfamilienhauses an der Grünstraße eingedrungen. Wie die Polizei mitteilt, brachen die Täter die Eingangstüren der betroffenen Wohnungen auf und durchsuchten Teile des Mobiliars.

Vor Ort wurden Spuren gesichert. Was die Einbrecher erbeuteten, ist noch unbekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 zu melden.

Die Polizei weist zudem darauf hin, dass es durchaus wirksame Maßnahmen zum Einbruchschutz gibt. Die Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz informieren im Zuge der Kampagne "Riegel vor!" kostenfrei zum Thema technische Sicherungen. Bürger, die an der Info-Veranstaltung am Mittwoch, 15. August, bei der Polizei in Neuss, Jülicher Landstraße 178, teilnehmen möchten, werden gebeten, sich unter 02131 3000 anzumelden. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr.