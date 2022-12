Diebstahl in Neuss Einbrecher gelangen auf Balkon im Obergeschoss und erbeuten Tresor

Denn die Einbrecher erbeuteten auch einen Tresor, den sie nach ersten Erkenntnissen auch auf dem gleichen Weg abtransportierten, teilte die Polizei mit. Der Diebstahl ereignete sich am Donnerstag, 1. Dezember, in der Zeit von 14.30 bis 19 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Straße "Am Baldhof".