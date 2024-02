Ermittlungen in Neuss Einbrecher entkommen mit Schmuck

Einbrecher haben am vergangenen Montag, in der Zeit zwischen 7.15 und 19.15 Uhr, in einem Reihenmittelhaus an der Lützowstraße im Stadionviertel Schmuck erbeutet. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Um in das Haus zu gelangen, hatten die Unbekannten zunächst eine Terrassentür aufgehebelt. Anschließend durchwühlten die Täter Schränke und Kommoden.