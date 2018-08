Neuss: Einbrecher dringen nachts in Haus ein

Bewohner in Neuss schliefen während der Tat : Einbrecher dringen nachts in Haus ein

Neuss Einbrecher sind in der Nacht zu Montag in ein Reihenhaus an der Mühlenstraße eingedrungen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat zwischen 0.30 und 7.40 Uhr.

Während die Bewohner schliefen und von dem Vorfall nichts mitbekamen, durchsuchten die Einbrecher Teile des Mobiliars. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen zwei Mobiltelefone. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter 02131 3000 bei der Kripo zu melden.

(NGZ)