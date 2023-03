In einem Fall wurden die Täter gefilmt Einbrecher auf Diebestour in Neuss unterwegs

Die Unbekannten kamen durch die Haustür herein. In der Nacht schlugen sie in einem Einfamilienhaus auf der Schorlemerstraße am Dienstag, 14. März, zwischen 3.30 und 4 Uhr zu. Dort nahmen sie Werkzeuge und Bargeld mit. Womit sie vermutlich nicht rechneten: Sie wurden bei ihrer Tat gefilmt.