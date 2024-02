Neusser Bretter, die die Welt bedeuten Das Finale des Rheinischen Landestheaters an der Drususallee

Es sind die Aufnahmen von schweren Samtvorhängen, engen Fluren und einem Gewirr aus Kabeln, die Georg Worecki in eine andere Zeit versetzen. Eine Zeit, in der an der Drususallee noch Theatergeschichte geschrieben wurde und Schauspielerlegenden die Quirinusstadt besuchten. Es sind die letzten Momente im Rheinischen Landestheater, die Worecki 1999 in seinen Fotografien festgehalten hat, bevor der Spielbetrieb an diesem Standort eingestellt wurde. 25 Jahre sind seitdem vergangen, „aber wenn ich die Bilder sehe, wird die Vergangenheit plötzlich zur Gegenwart“, sagt der heute 62-Jährige. Denn nur wenige kannten das ehemalige Theater so gut wie er.