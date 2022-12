Küchentipps aus Neuss Ein Weihnachtsmenü in vier Gängen

60 g Möhren, 60 g Sellerie sowie 80 g Schalotten schälen und in grobe Würfel schneiden. Im Cutter fein pürieren (somit kann das Röstgemüse in der Soße bleiben und muss nicht abgesiebt werden und die Soße wird schön sämig). Fünf Wachholderbeeren, sieben schwarze Pfefferkörner, sechs Pimentkörner, ein Viertel-TL Kümmel sowie sechs Korianderkörner in einer Pfanne ohne Fett anrösten, bis sich ein angenehmer Duft entfaltet. Abkühlen lassen. Danach ebenfalls im Cutter zerkleinern (verbleibt dann auch im Gulasch). Ein Lorbeerblatt, eine halbe Zimtstange, eine Nelke und ein Sternanis im Teebeutel mit Garn gut verschließen. Das Fleisch 800 bis 1000 g Wildgulasch in einer Casserole in zwei Portionen in Öl kross anbraten. Herausnehmen und die weitere Portion scharf anbraten. Mit der letzten Portion nach dem Bräunen das pürierte Gemüse zugeben und ebenfalls etwas anrösten. 2 EL Tomatenmark zugeben und weiter anrösten lassen (nicht zu lange, das Tomatenmark wird sonst bitter). Dann nach und nach in drei Wiederholungen je circa 20 ml trockenen Rotwein (insgesamt 250 ml) zugeben. Den Röstansatz vom Boden lösen, wieder anbraten und ablöschen. Je öfter der Ablöschvorgang stattfindet, umso dunkler wird die Soße und kräftiger das Aroma der Soße. Nach dem dritten Mal den Rotwein ganz zugeben sowie das übrige Fleisch. Ebenfalls die gecutterten Gewürze, 1/3 unbehandelte Orangenschale und ein Glas Wildfond. Salzen und pfeffern. Die rosa Pfefferkörner (1EL) lose zugeben und den Teebeutel mit den übrigen Gewürzen sowie eine Printe. Auf schwacher Stufe zwei Stunden köcheln lassen. Endabschmecken mit 1/2 EL Honig, 2 EL Balsamicosirup, 1 EL Preiselbeeren oder Johannisbeermarmelade.