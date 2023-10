Pläne in Neuss Ein Weihnachtsmarkt für die Neustraße

Die Ausgestaltung soll in den kommenden Wochen noch festgezurrt werden, doch das Vorhaben steht fest: Erstmalig soll es in diesem Jahr an der Neustraße einen eigenen kleinen Weihnachtsmarkt geben. Dahinter steckt eine Initiative von ansässigen Händlern und Gastronomen. Erste Gespräche mit der Stadt habe es bereits gegeben. „Wir wissen, was wir dürfen, aber noch nicht genau, was wir wollen“, sagt Mitorganisator Marc Michael. So sei vor allem der konkrete Zeitraum – neben einem durchgängigen Angebot gibt es auch die Variante, die nur die Wochenenden vorsieht – noch zu klären. Grundsätzlich seien zwar auch externe Aussteller willkommen, zum Beispiel um den Wunsch nach einem Karussell zu erfüllen, hauptsächlich soll der kleine Markt aber von Akteuren aus der Neustraße bespielt werden.