Brennpunkt Hauptbahnhof Neuss : Wartehäuschen in der Unterführung soll vor Taubenkot schützen

Die Tauben in der Bahnunterführung bleiben ein Ärgernis. Foto: Simon Janßen

Neuss Die Stadt will Schaden und Belästigung der Menschen in Bahnunterführung minimieren. Das Taubenproblem am Bahnhof bleibt jedoch weiter bestehen. Politik und Verwaltung machen unter anderem die Bahn hierfür verantwortlich.