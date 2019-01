Frühschoppen der Blauen Funken in Neuss: Ein Wagen für das Kinderprinzenpaar

Neuss Beim Frühschoppen der Blauen Funken gab es die Wagenübergabe und eine ganze Reihe Ehrungen.

Einmal ganz neu anfangen, das dachte der Vorstand der Blauen Funken, als er den „Karnevalistischen Frühschoppen“ ins Leben rief. Erforderlich wurde dieser Neuanfang, als Ehrenkettenträger Karl-Heinz Moors im vergangenen Jahr verkündete, dass das Funken-Biwak in seinem Autohaus so nicht mehr stattfinden könne. „Ich kann das einfach nicht mehr, mir fehlen auch die Helfer“, erklärte der 76-Jährige damals. „Doch den Wagen fürs Kinderprinzenpaar, den gibt es weiter.“ Also musste ein neuer Rahmen her. So wurden Blaue Funken, Freunde und befreundete Gesellschaften in den „Garde du Neuss“ geladen. Den Schlüssel für einen Mazda CX 5 übergab Karl-Heinz Moors dann auch persönlich. „Der Wagen steht natürlich draußen. Den durften wir aus Sicherheitsgründen nicht in die Halle fahren“, erklärte er.