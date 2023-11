Landestheater in Neuss Ein stimmiger Abend

Gerd (Stefan Schleue) sitzt allein in der Kneipe. An der Wand Graffiti (unter anderem von Banksy), auf dem Schirm die Nachrichten vom Ende des Braunkohletagebaus und des Schaufelbaggers 288 – und im Glas Bier Rattengift. Denn Gerd will sich das Leben nehmen. Er ist seit einem halben Jahr arbeitslos, genau wie Harry (Carl-Ludwig Weinknecht), Denis (Simon Rußig) und JT (Johannes Bauer), und wird nur abgehalten, weil Justin-Taylor den Harry stößt und dieser das Glas Bier von Gerd umkippt. Der einzige, der hin und wieder einen Deal macht, scheint Denis zu sein. Er ist zwar ständig pleite, leiht sich Geld und wird am Telefon von einem Sergej (wegen Geld) und von seiner Ex-Frau (wegen Sohn Jimmy) terrorisiert. Aber er hat eine Idee. Warum nicht strippen, um an Geld zu kommen? Gesagt, getan, auch wenn Harry davon nicht so begeistert ist.