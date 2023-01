Album „Mayday“ Ein Rock- und Pop-Preis für Ötte

Die Auszeichnung freut den Musiker Christian Otte, der in der Szene als Ötte bekannt ist, natürlich. Sein jüngstes Album „Mayday“ ist mit dem Deutschen Rock- und Pop-Preis in der Kategorie „Bestes CD-Album des Jahres 2022 – deutschsprachig“ ausgezeichnet worden. Insgesamt wurde der Preis in 127 Kategorien verliehen. Zugleich arbeitet der Musiker bereits fleißig am nächsten Projekt: seinem „New York City Diary“.