Erwin Heerich in Neuss Ein Online-Katalog zum Werk des Hombroich-Architekten

Mit seinen begehbaren Skulpturen hat Erwin Heerich die Museumsinsel Hombroich und die Raketenstation geprägt. Überhaupt hat der Künstler mit seinen Plastiken und Zeichnungen, die sich an geometrischen Grundformen orientieren eine eigene Formensprache entwickelt, die auch international auf sich auf merksam machte. Auf dem Stiftungsgelände wird ein Teil seines künstlerischen und privaten Nachlasses aufbewahrt und wissenschaftlich erschlossen, zuletzt wurde die Sammlung um Werke aus Schenkungen erweitert. Darin enthalten waren auch Arbeiten von seiner Frau Hildegard Heerich, die eine besondere Ausstellung rund um das Künstlerehepaar ermöglichte. „Gleichklang in Autonomie – Hildegard und Erwin Heerich“ setzt die beiden Kunstpositionen in einen Dialog.