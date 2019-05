Vorstand wieder komplett : Musiker wird zweiter Brudermeister bei den Norfer Schützen

Norf Nur sechs Wochen nach seiner Wahl hat Joachim Gutzke sein Amt als stellvertretender Brudermeister wieder zur Verfügung gestellt. Aus persönlichen Gründen, wie der Vorstand mitteilt.

Aus persönlichen Gründen, wie der Vorstand mitteilt. Bei der Generalversammlung der St.-Andreas-Bruderschaft musste deshalb ein Nachfolger gesucht werden, der mit Andreas Esser (48) vom Tambourcorps „Germania“ Norf auch gefunden wurde. Der Vorstand ist also komplett, wenn die Bruderschaft am Samstag (4.) ab 15.30 Uhr am von-Waldthausen-Stadion ihren neuen Schützenkönig ermittelt. Ein Kandidat hat seine Bewerbung vor drei Wochen abgegeben, Meldeschluss ist aber erst an der Stange. Weil mit 203 Anwesenden die Quote für eine Satzungsänderung, mit der Frauen als Mitglieder zugelassen werden, verpasst wurde, wird es noch im Mai eine zweite Generalversammlung geben.