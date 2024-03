Muss alles immer lustig sein? Ein melancholischer Liederabend im Neusser Landestheater

Ein melancholischer Liederabend von und mit Peter Waros und Volker Kamp wird am Samstag, 9. März, 20 Uhr, im Studio des Rheinischen Landestheaters Neuss zur Aufführung gebracht. Dabei geht es um die Frage, ob alles immer lustig sein muss. Immerhin ziele sowohl in der Unterhaltungsbranche als auch in der Werbung alles darauf ab, gut konsumierbare Produkte zu schaffen und positive Gefühlezu wecken. Auch das Schwere soll wenn möglich leicht erzählt werden. Doch wird das dem Leben mit all seinen Facetten wirklich gerecht? Der Schauspieler Peter Waros und der Multiinstrumentalist Volker Kamp sind ein eingespieltes Duo, das schon seit einigen Jahren miteinander arbeitet. Diesmal wagen sie den Versuch, einen Liederabend aus ernsten, melancholischen, nachdenklichen Songs zu gestalten. Sie versprechen dem Publikum einen persönlicher Abend, der zum Nachdenken anregen. Die Dramaturgie führt Alexander Olbrich. Die Tickets kosten 19 Euro und sind erhältlich an der Theaterkasse unter tickets@rlt-neuss.de oder Telefon 02131/26 99-33.