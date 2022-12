Bundestagsabgeordneter Hermann Gröhe (CDU) aus Neuss „Die Ampel muss mehr liefern als Überschriften“

Gröhe Natürlich war es kein einfacher Weg, in dieser neuen Aufgabe anzukommen. Dass wir heute wieder sehr selbstbewusst unsere politischen Standpunkte vertreten, hat ganz besonders mit der gewonnenen Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen zu tun. In Schleswig-Holstein, in Sachsen, in Sachsen-Anhalt, in Hessen und in NRW führt die CDU die Regierung an, in Bayern die CSU und in Brandenburg und Baden-Württemberg regieren wir mit. Das ist wichtig für unser Selbstverständnis und zeigt, wie sehr auch wir in der Verantwortung stehen. Die Union schneidet aktuell in allen Umfragen deutlich besser ab als bei der Bundestagswahl. Bei der Ampel gilt das nur für die Grünen. Das hat mit dem Streit in der Ampel zu tun, aber auch mit der Art und Weise, wie Friedrich Merz als Oppositionsführer immer wieder den Bundeskanzler erfolgreich stellt.