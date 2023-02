Ein Jahr Krieg gegen die Ukraine Starke Hilfe braucht starke Helfer

Natürlich ist das nichts im Vergleich zu dem, was die Menschen in der Ukraine ertragen müssen. Unterstützung für die Helfer an der Basis – und das sind auch die Kommunen, die die Geflüchteten unterbringen und sich vor allem wegen zunehmender Probleme bei der Unterbringung gerade mit einem Brandbrief an Kanzler Olaf Scholz gewandt haben – tut dennoch not. Starke Hilfe braucht starke Helfer.