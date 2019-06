Im Restaurant Essenz : Ein Grüner auf dem blauen NGZ-Sofa: Klinkicht talkt Donnerstag

Neuss Er ist so etwas wie der ewige Grüne: Michael Klinkicht (57), der seit 1999 Bündnis 90 / Die Grünen im Neusser Stadtrat anführt und damit dienstältester Fraktionsvorsitzender ist. Der Mann aus Norf, der meist schwarz gewandet ist, hat harte Zeiten auf der Oppositionsbank erlebt.

Am Donnerstag (27.) lässt Klinkicht einen Blick in seine politische Befindlichkeit zu. Er nimmt zum Talk auf dem blauen NGZ-Sofa Platz. Eine Stunde lang wird er sich den Fragen von Chefreporter Ludger Baten stellen. An Gesprächsstoff fehlt es nicht. Es darf auch gelacht werden, denn Klinkicht gehört zu den begabtesten Rednern im Stadtrat, der sich zudem nicht immer ernst nimmt: „Ich bin doch der Alleinunterhalter.“ Bei den Themen wird es aber auch total lokal zu gehen: Will er Bürgermeister Breuer im nächsten Jahr herausfordern? Wie viel Flächen für Wohnungsbau und Gewerbeansiedlung wollen die Grünen frei geben? Was hat die Fraktion gegen Kunstrasenplätze? Der Talk beginnt am Donnerstag um 18.30 Uhr – Einlass 18 Uhr – im Restaurant Essenz, Gesellschaftshaus der Bürgergesellschaft in Neuss. Die Veranstaltung ist öffentlich; der Eintritt ist frei.