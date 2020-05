Jugendangebot in Neuss : Ein Film für die Projekthelden

Jugendangebot in Neuss

Die „Interkulturellen Projekthelden“ bieten unter anderem Kunst und Kultur für junge Neusser an. Foto: Interkulturelle Projekthelden

Neuss Die Interkulturellen Projekthelden stellen sich und ihre Arbeit jetzt in einem Film vor. Zu sehen ist er auf der Internetseite des Kinder- und Jugendhilfeträgers, der seit 2019 auch den Treff „In Kult“ in Neuss betreibt.

Für die Interkulturellen Projekthelden hat die Corona-Krise einen positiven Aspekt. 2016 wurde ein Filmbeitrag über die Projekthelden für die Penny GmbH in Köln produziert. Produktionsfirma war Vobis-Film in Köln. Schon damals sagten Penny und Vobis-Film zu, dass das Material auch für eigene Zwecke verwendet werden dürfe. Es kam auf eine Festplatte der Projekthelden in Neuss.