Jugendsinfonieorchester in Neuss Ein fantastisches Konzert im Zeughaus

Mucksmäuschenstill ist es im Zeughaus am Markt, als das Jugendsymphonie-Orchester der Musikschule Neuss zu spielen ansetzt. Nach dem obligatorischen Stimmen der Instrumente startete das Sinfo in einen berauschenden musikalischen Abend, der die Zuhörerinnen und Zuhörer ausnahmslos mitriss. Als das 50 Jungmusiker starke Ensemble in dem umfunktionierten Kloster am Freithof eintrifft, sind einige Gäste bereits da. Viele sind Familienangehörige oder Freunde der Jugendlichen, doch auch einige interessierte, musikaffine Neusser sind gekommen. Der Eintritt zum Konzert war frei.