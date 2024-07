Veranstaltung in Neuss Ein exquisites Nachtkonzert lockt ins Münster

Doch als ersten Schwerpunkt hatte Neugart die Bach-Motette „Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf“ BWV 226 für zwei vierstimmige Chöre gewählt. Dezent begleitet von der Chororgel (Miroslawa Cieslak) und Violone (Thorsten Drees), schwangen sich die auch in der Achtstimmigkeit immer sattelfesten Vokalisten zu blühender, leichtgewichtiger Klangentfaltung auf. Lediglich in der Mittellage waren die ansonsten hervorragenden Soprane nicht immer zu vernehmen. Noch ein weiterer Chorsatz in deutscher Sprache erklang an diesem Abend – das cantable „Neue Abendlied – Herr, bleibe bei uns“ aus der Feder des 1952 geborenen Professors an der Musikhochschule Saar, Thomas Krämer.