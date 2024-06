Neukonzeption der Neusser Reihe Blue-in-Green Zum Saisonstart trifft Jazz auf Klassik

Mit einem „Knall“ möchte Philipp van Endert die kommende „Blue in Green“- Saison beginnen lassen: Und so treffen beim Konzert im alten Ratssaal am Donnerstag, 6. Juni, zwei musikalische Welten aufeinander. Neben den Jazzmelodien von Phillipp van Endert und dem Musiker Mathias Haus werden auch klassische Töne von einem jungen Quintett der Deutschen Kammerakademie Neuss am Rhein (dkn) erklingen.