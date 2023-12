Deutsche Kammerakademie Neuss Ein digitales „Musik-Theater“ in der Schulklasse

Vor der Schulklasse spielte Elisabeth Moog mehrere durchaus anspruchsvolle klassische Stücke: Dabei war sie aber nicht allein. Begleitet wurde sie von Musiker-Kolleginnen und Kollegen, die allerdings nicht selbst anwesend waren, sondern per Video auf einer Leinwand zugeschaltet wurden. Wie in einem digital-analogen Theaterstück interagierten die Musiker miteinander. Die Kinder hörten nicht nur die Musik, sie erfuhren nebenbei auch etwas über die Entwicklung der Kammermusik und über das Instrument, auch konnten sie einige Fragen an die Violinistin stellen. Der musikalische Workshop füllt eine ganze Schulstunde. Generell stehen in dem Workshop Komponisten wie Haydn, Bach, Pachelbel und Piazzolla im Mittelpunkt. Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klasse.