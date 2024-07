Sendungsraum Neuss Ein Chorhaus soll Kirchenmusik stärken

Es solle aber auch möglich sein, alle Sänger und musikalisch Interessierte für Projekte zusammenzuführen. Konkret könnte das in Neuss etwa so aussehen: Pro Seelsorgebereich soll es ein Pfarrzentrum geben, in dem die Chöre proben können. Finden sich pro Seelsorgebereich etwa 20 Kinder zusammen, können sie an einem Wochentag, beispielsweise am Montag, in ihrer Untergruppe proben. Am anderen kommen Kinder einer anderen Untergruppe zum Singen zusammen. „Die Idealvorstellung ist, dass die Kinderchöre ein gemeinsames Liedrepertoire lernen und miteinander kompatibel sind“, erklärt Landsky: „Wenn ein Kind am Montag nicht zur Probe gehen kann, kann es zum Beispiel am Dienstag an anderer Stelle teilnehmen.“ Und für gemeinsame Auftritte hätte man gleich 100 Kinder als Chor zusammen.