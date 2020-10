Im Neusser Stadtgarten : Ein Briefkasten für Wünsche der Kinder

Die Verantwortlichen hoffen, dass Kinder und Jugendliche den Briefkasten als Sprachrohr nutzen. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Am Platz der Kinderrechte im Neusser Stadtgarten, aber auch digital können Kinder und Jugendliche jetzt Anregungen geben. Innerhalb von zwei Wochen sollen sie Antworten erhalten.

Der Kinderschutzbund Neuss hat am Mittwoch ein Versprechen eingelöst: Digital hat er auf dem Platz der Kinderrechte einen speziellen Briefkasten in Betrieb genommen. „Kinder haben das Recht, gehört zu werden, und mit dem Briefkasten wollen wir dieses Recht umsetzen“, erklärt Rosemarie Steinhoff, Vorsitzende des Neusser Kinderschutzbundes. Denn die Kinder und Jugendlichen können nun ihre Anliegen – Kritik wie auch Wünsche, was sich in Neuss ändern soll – aufschreiben und an den Kinderrechte-Briefkasten schicken. Er wird mehrmals die Woche vom Kinderschutzbund Neuss geleert.

„Wir werden den Kindern dann innerhalb von zwei Wochen antworten“, verspricht Steinhoff. Darüber hinaus werden Wünsche, die von der Politik umgesetzt werden können, in Anträge formuliert und bei den zuständigen Ausschüssen eingereicht. Auch Kinder und Jugendliche, die die digitale Kommunikation bevorzugen, kommen zum Zuge: Via QR-Code oder über die Internetseite des Kinderschutzbundes können sie sich mit einem selbstgewählten Nickname anmelden und dann ihre Wünsche schreiben. „Wir antworten dann an den Nickname, so dass der Datenschutz gewahrt ist“, erklärt Steinhoff.

Ebenso digital erfolgte der „Startschuss“ für den Briefkasten: Der Kinderschutzbund hatte ein Video zum Briefkasten gedreht und die Neusser Schulen aufgerufen, es um 10.30 Uhr den Schülern zu zeigen. „Zehn Schulen haben sofort zugesagt, viele andere haben zurückgemeldet, dass sie den Film in den kommenden Tagen im Unterricht thematisieren wollen“, berichtet Steinhoff. In dem Video fordern unter anderem Rita Süßmuth, Bundestagspräsidentin a.D. und Schirmherrin des Kinderrechte-Briefkastens, sowie Bürgermeister Reiner Breuer die Kinder auf, den Briefkasten rege zu nutzen. „Schreibt auf, was euch bedrückt, was ihr geändert wissen möchtet, denn nur so kommt Veränderung in Gang“, appelliert Süßmuth.