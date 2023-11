Friedhöfe im Wandel Der Neusser Hauptfriedhof rüstet sich für die Zukunft

Am Sonntag ist Volkstrauertag. Nach Allerheiligen ein weiterer Tag im Trauermonat November, an dem viele Menschen einen Friedhof besuchen. Lange war es – zumindest im katholischen Rheinland – eine Selbstverständlichkeit, in einem Sarg zur letzten Ruhe gebettet zu werden. Das ist aber längst nicht mehr so. Immer mehr Menschen wünschen sich nach dem Tod eine Kremation und eine Urnenbestattung. Heute gibt es zahlreiche alternative Formen der Beisetzung – sei es im anonymen Grab, einem Gemeinschaftsgrab oder in einem Wald. Die Friedhöfe und das Bestattungswesen befinden sich in ganz Deutschland in einem tiefgreifenden Wandel. Auch der Neusser Hauptfriedhof, Kostenpflichtiger Inhalt der in diesem Jahr 150 Jahre alt wurde, spürt diese Veränderungen deutlich.