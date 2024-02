Orgelsommer, Kirchenmusikwoche und mehr Was die Kirchenmusik in der Neusser Innenstadt 2024 bietet

Doch zunächst steht die Osterzeit vor der Tür: Am Sonntag, 17. März, 18.30 Uhr wird so im Quirinusmünster die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach erklingen. In der Christuskirche wird derweil die Karfreitagsmusik am 29. März, 17 Uhr, gespielt. Für ihr Programm „Call and Response“ wählten die Kölner Vokalsolisten Werke von Thomas Tallis, Tomas Luis de Victoria und Francis Poulenc aus. Am Sonntag, 15. Juni, 15 Uhr, wird in der Reformationskirche das Kindermusical „Sag niemals nie zu Ninive“ – oder Jona auf Abwegen“ zur Aufführung gebracht. Im Quirinusmünster präsentierten am Sonntag, 2. Juni, 20 Uhr, die „Gesualdo Six“ eine Auswahl von Motetten und Chansons des französischen Hofes. Am Samstag, 6. Juli, lädt der Kammerchor Capella Quirina zur „Sommernacht a-cappella“. Das Jahr schließt mit einem Requiem von Johannes Brahms am 1. November, 19 Uhr, und der Marienvesper an Silvester.