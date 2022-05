Besondere „Werkstätten“ in Neuss : Auf den Spuren von Shakespeare

Neuss Rund 130 junge Teilnehmer haben am Globe-Theater jetzt ganz besondere „Werkstätten“ besucht. Dabei stand sowohl eine kreative wie auch kritische Auseinandersetzung auf den Programm.

(iw) Frances van Boeckel war von Donnerstag bis Sonntag „überall am Globe-Theater unterwegs“. Die niederländische Theaterregisseurin mit indonesischen Wurzeln hat in diesem Jahr „Shakespeares Werkstätten“ – ein Programm für Kinder und Jugendliche von sechs bis 18 Jahren – konzipiert und geleitet und zieht ein „sehr zufriedenes und glückliches“ Résumé: „Rund 130 Teilnehmer hatten wir an den vier Tagen und alle Kinder und Jugendlichen waren konzentriert und mit viel Spaß dabei“. Ihr Ziel war es, mit dem Format, das in diesem Jahr unter der Intendanz von Maja Delinić erstmals im Programm des Shakespeare-Festivals war, ein „Allround-Werkstatt-Angebot“ zu schaffen, bei dem sowohl eine kreative, wie auch kritische Auseinandersetzung mit den Werken des Dramatikers möglich sei. „Die Teilnehmer konnten in ein szenisches Spiel kommen, schreiben, zeichnen, basteln, experimentieren oder sogar backen und dabei ergründen, was die Schriften und Stücke Shakespeares mit ihnen selber zu tun haben.“ Und auch wenn nicht alle Werkstätten genügend Teilnehmer fanden, so hofft sie doch, dass es im nächsten Jahr damit weitergeht.