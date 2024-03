Landestheater in Neuss Ein Abend über Marlene Dietrich

Dietrich lebte bis zu ihrem Tod 1992, von 1978 an, zurückgezogen in Paris. „Niemand durfte sie sehen“, sagt Veiders, „sie hat zu viel getrunken und vor allem telefoniert“. Dabei sei ihr ganzes Vermögen draufgegangen. Aber sie wollte, dass man sie in Erinnerung behielt als das, was sie war: ein Weltstar.