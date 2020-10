Aufruf in Neuss : Eigentümer sollen versiegelte Flächen melden

Neuss Die Infrastruktur Neuss AöR (ISN) überprüft den Umfang der versiegelten Grundstücksflächen zur Berechnung der Niederschlagswassergebühr. Wer in den vergangenen Jahren weitere Flächen auf seinem Grundstück versiegelt hat, den bittet die ISN sich zu melden.

Vor rund 20 Jahren wurde die Berechnung der Abwassergebühr umgestellt und diese in Schmutzwasser und Niederschlagswasser unterteilt. Alle Hauseigentümer wurden damals aufgefordert, Angaben zu versiegelten und überbauten Flächen auf ihrem Grundstück zu machen. Konkret, so die ISN, geht es um die Flächen, wo Regenwasser nicht im Grundwasser versickert, sondern direkt oder indirekt in die Kanalisation gelangt. Es ist möglich, dass durch geänderte Nutzung auch Flächen direkt oder indirekt in die Kanalisation einleiten. Beispiele für die indirekte Einleitung sind Einfahrten, auf denen das Regenwasser dem Gefälle folgend auf die Straße und von dort in einen Straßeneinlauf fließt.