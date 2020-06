Aktivitäten in Neuss : Eifelverein beendet die Corona-Pause

Aktivitäten in Neuss

Neuss Unter Einhaltung der Hygiene-Regeln werden in der zweiten Juni-Hälfte unter anderem wieder Wanderungen angeboten. Auch ein Spieletreff findet wieder statt. Ein Überblick über die Möglichkeiten.

(NGZ) Da Wanderungen und weitere Aktivitäten wieder möglich sind, kehrt der Eifelverein Neuss unter Beachtung der Hygiene-Regeln aus der Corona-Pause zurück. In den vergangenen Tagen haben Wanderführer bereits einen Probelauf absolviert und nach Angaben des Vereins „gute Erfahrungen damit gemacht“. In der zweiten Junihälfte sollen weitere Wanderungen und auch ein Spieletreff im Vereinsheim angeboten werden. Die Aktivitäten, die im Veranstaltungskalender des Eifelvereins veröffentlicht sind, finden allerdings nur bedingt statt. Unter anderem fällt das traditionelle Sommerfest am „Jröne Merke“ aus. Folgende Veranstaltungen sind bis Ende des Monats vorgesehen: