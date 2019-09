Eichenprozessionsspinner in Neuss : Giftraupe kostet die Stadt dieses Jahr 90.000 Euro

Neuss Die Verwaltung hat konkrete Zahlen zum Eichenprozessionsspinner-Befall vorgelegt. Für das kommende Jahr rechnet die Stadt bei einem trocken-warmen Frühjahr mit einem weiteren Ansteigen der Population.

Eigentlich ist Neuss eine gastfreundliche Stadt. Ein Gast ist in der Quirinus-Stadt aber alles andere als gern gesehen – der Eichenprozessionsspinner, dessen Brennhaare unter anderem allergische Reaktionen hervorrufen können. Im kommenden Umweltausschuss am Mittwoch, 11. September, stellt die Stadt nun konkrete Zahlen vor. Daraus geht hervor: Im Vergleich zu 2018 war in diesem Jahr in vielen Bereichen eine deutliche Zunahme des Befalls zu verzeichnen. 2018 wurden insgesamt 290 befallene Bäume bearbeitet, in diesem Jahr sind es bereits insgesamt 458 Bäume gewesen, für die etwa 90.000 Euro aufgewendet werden mussten.

In Siedlungsbereichen sind Bekämpfungsmaßnahmen immer dann von Nöten, wenn die menschliche Gesundheit in Gefahr ist. Das gilt vor allem in der Nähe von Kindereinrichtungen, Schulen, Krankenhäusern, Sportplätzen und überall dort, wo viele Menschen unterwegs sind. So musste die Stadt im Juni tagelang unter anderem das Freizeitgelände des Südparks sperren, weil die Raupe sich dort breit gemacht hatte. Auch ein Spielplatz in der Innenstadt war unter anderem betroffen. In Wäldern kann es bei Massenvermehrungen zu massiven Fraßschäden kommen. In Neuss ist aktuell allerdings kein derartiger Befall bekannt.