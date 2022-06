Schützenfest in Hoisten : Alle Vorbereitungen fürs Fest sind getroffen

Hoisten Mit den lauten Böller-Schüssen aus den städtischen Kanonen startet am Samstag das Schützenfest in Hoisten. Für Brudermeister Klaus Reichl ist das ohnehin ein ganz besonderer Moment im Schützenfest.

Den ersten Einsatz haben die Schützen am Schützenfest-Samstag bei der Gefallenenehrung. Danach geht es dann zum Tanz im Festzelt, wo die Realtones spielen werden. Der Sonntagmorgen beginnt mit einem Festhochamt. In Hoisten ist es Tradition, dass dem amtierenden König während der Messe die Königskette überreicht wird.

Um den Programmpunkt bei so vielen Auszeichnungen nicht bis in den Nachmittag auszudehnen, aber trotzdem alle Jubilare ausreichend zu würdigen, soll die zweite Hälfte der Ehrungen beim Frühschoppen am Montag durchgeführt werden. Doch bevor es soweit ist, folgt am Sonntagnachmittag noch die große Königsparade.