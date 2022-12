Jahrestage in Neuss Neuss ehrt „seine“ Bundestagspräsidentinnen

Jahrestag und Ehrentag liegen in dieser Woche eng beieinander. Am Dienstag (13.) jährt sich zum 50. Mal der Tag, an dem Annemarie Renger (SPD), die von 1969 bis 1982 ihren Bundestagswahlkreis in Neuss hatte, zur ersten Bundestagspräsidentin gewählt wurde. Und am Freitag (16.) wird Rita Süssmuth (CDU), die zweite Frau in diesem politischen Spitzenamt, zur Ehrenbürgerin von Neuss gewählt. Die Wahl erfolgt im nicht-öffentlichen Teil, ist jedoch, wie eine Abfrage der Verwaltung bei den Fraktionsvorsitzenden ergab, mehr als sicher.