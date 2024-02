Neusser Ehrenbürgerin zu Gast beim Rotary Club Kaarst-Korschenbroich Rita Süssmuth lobt „Neuss als soziales Gebäude“

Mehr als 50 Jahre wohnt Rita Süssmuth in Neuss, fühlte sich mit ihrem Mann Hans in der Stadt wohl. Als er 2020 starb, blieb sie der Stadt treu, die sie vor Jahresfrist zur Ehrenbürgerin wählte. Besonders stolz ist sie auf „meine kleine Schule“, die Rita-Süssmuth-Realschule in Gnadental. Überhaupt scheint die Stadt, in der die gebürtige Wuppertalerin heimisch wurde, ihr am Herz zu liegen: „Wenn ich an Neuss denke, sehe ich ein soziales Gebäude.“ Sie lobt die sozialen Organisationen vor Ort, das soziale Engagement vieler Ehrenamtler, aber auch Ex-Schützenkönig Marc Hillen, der mit seiner Initiative „Schützen gegen Krebs“ eine hohe Spendensumme sammelte: „Da ist ein Sozialwerk unterwegs.“