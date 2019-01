Von Loden-Weste bis Gassi-Tasche: Jagdmode made in Neuss

Markus und Gudela Holthausen in ihrem Show-Room an der Fringsstraße in Neuss. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Neuss Gudela und Markus Holthausen aus Neuss haben sich mit ihrer Firma „Waldkauz“ selbstständig gemacht. Angefangen hat alles bei der Jagd.

Bei Gudela und Markus Holthausen ist es heimelig. Das Nähzimmer im ersten Stock erinnert an eine Manufaktur aus alten Zeiten, die alten Holzdielen knarren beim Laufen angenehm unter den Schuhen. Viel Zeit verbringt das Neusser Ehepaar hier. Dabei ist das hübsche Stadthaus an der Fringsstraße gar nicht ihr richtiges Zuhause, sondern der Sitz ihrer Firma „Waldkauz“. Was im Wohnzimmer des Neusser Ehepaars begonnen hat, geht nun auf drei Stockwerken mit sieben Mitarbeitern weiter: Dort entsteht Jagdmode made in Neuss.