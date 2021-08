Gnadenhochzeit in Neuss : Ehepaar Hoepfner feiert 70. Hochzeitstag

Neuss 70 Jahre sind eine stolze Jahreszahl. Und auf diese sieben Jahrzehnte blicken Käte und Waldemar Hoepfner gemeinsam zurück. Sie feiern Gnadenhochzeit.

70 Jahre sind sie verheiratet. Sie wurde am 29. Januar 1931 in Düsseldorf geboren. Waldemar Hoepfner am 12. April 1931 in Breslau. Über Flensburg und Oberhausen kam er 1950 nach Düsseldorf. Dort trafen sich die beiden bei der Arbeit in der Klöckner Drahtindustrie. Waldemar Hoepfner war ihr auf das Dach gestiegen, um dort Bombenschäden zu reparieren. Da funkte es. Im Februar 1951 verlobten sich Käte und Waldemar und am 4. August 1951 läuteten die Hochzeitsglocken.