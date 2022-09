Ehepaar aus Holzheim : Ingrid und Willi Oberbach feiern Diamantene Hochzeit

Ingrid und Willi Oberbach sind seit 60 Jahren verheiratet. Foto: Andreas Woitschützke

Holzheim Sie lernten sich als Arbeitskollegen bei Wilhem Josten Söhne kennen und sind nun seit 60 Jahren verheiratet: Ingrid und Willi Oberbach aus Holzheim feiern am Sonntag das diamantene Jubiläum.

Gefühlt gerade erst Goldhochzeit gefeiert, steht nun wieder ein Fest an: Wenn am Sonntag, 4. September, Ingrid und Willi Oberbach Gastgeber für Familie und Freunde sind, tun sie das aus einem ganz besonderen Anlass: Vor genau 60 Jahren haben sie geheiratet und zeigen sich nun als stolzes Diamant-Jubelpaar.

Bereits am 30. Juni 1962 im Holzheimer Rathaus standesamtlich getraut, gab dann am 4. September Pfarrer Matthias Panzer in St. Martinus dazu den kirchlichen Segen. Doch wie es dazu kam, haben beide noch in guter Erinnerung. Ingrid Oberbach: „Ich war erst 16 und Lehrling bei Wilhem Josten Söhne. Und ich wusste doch schon, was ich wollte: Den netten Arbeitskollegen Willi Oberbach.“ Ihn näher kennenzulernen, ergab sich für Ingrid Strunk, wie sie damals noch hieß, bald. Als Torwart der Betriebs-Fußballmannschaft hatte der in Frimmersdorf lebende 22-Jährige mit seinen Kameraden und den Fans aus der Firma im Holzheimer alten Lenzen-Saal den Saisonabschluss gefeiert und der letzte Zug war weg. Ingrid fragte kurzerhand ihre Eltern und die ließen Willi auf der Couch schlafen.

Zu Silvester 1959 wurde gemeinsam im Bootshaus gefeiert. Wieder durfte der junge Mann im Haus an der damaligen Bahnhofstraße nächtigen. Zu diesem Zeitpunkt musste Ingrid – als Lehrling auf dem Büro – den Angestellten Willi noch siezen. Das war dann aber vorbei. Es folgten mehrere gemeinsame Kinobesuche; er holte sie von der Berufsschule ab und sie lud ihn zum Neusser Schützenfest ein – kurz: es wurde etwas Festes.

1961 feierten die beiden Verlobung. Und als bei Möbel Trösser ein traumhaftes Schlafzimmer stand, ging die Frage einer Heirat an die Eltern. Du bist noch viel zu jung, so der Vater von Ingrid zu der damals 18-Jährigen. Schließlich willigten die Eltern aber ein und am 30. Juni 1962 wurden Willi und Ingrid zunächst standesamtlich getraut. Doch noch galt die klare Ansage von Mutter Franziska: Erst nach der kirchlichen Trauung zusammenziehen.

Wenn heute nun beide das diamantene Jubiläum Revue passieren lassen, so erinnern sie sich gern an die wachsende Familie. 1965 kam Wunschkind Angela zur Welt (die später Weltmeisterin in der Formation im Latein-Tanzen wurde).Im Kindergarten gut versorgt, wollte Ingrid Oberbach bald gern wieder arbeiten. Was dazu führte, dass sie immerhin 40 Jahre hoch geschätzt das Vorzimmer von Paul Werhahn führte. Zudem engagierte sich die heute 79-Jährige in Kirche und Heimat, paddelte 1958 bis zur Deutschen Meisterschaft, war viele Jahre Vorsitzende der Frauengemeinschaft, ist heute Ehrenvorsitzende und feiert mit ihrem Willi immer noch mit Begeisterung das Schützenfest und den großen Freundeskreis. Stolz sind beide auf die Familie mit Tochter Angela und Schwiegersohn Christoph, vor allem aber auch auf die 1996 geborenen Zwillingsenkel Niklas und Lisa, die beide schon fleißig studierten.

Der heute 84-jährige Willi gehörte dem Josten-Unternehmen 50 Jahre an, stieg vom Ausbildungsleiter über den Abteilungsleiter zum Prokuristen auf. Spielte in seiner Freizeit etwa 35 Jahre Fußball, konnte in diesem Jahr sein 60-Jähriges als Mitglied des Jägerkorps und bei den „Lieben Jungens“ feiern, war 16 Jahre Korpsfeldwebel, neun Jahre Vorsitzender und genoss mit Ehefrau Ingrid besonders das Königsjahr 2002/2003. Heute ist er aufgrund seines großen Engagements für das Brauchtum und den Sport sowohl im Bürger-Schützen-Verein als auch bei der Holzheimer Sportgemeinschaft Ehrenmitglied. Als leidenschaftlicher Wandersmann hat er schon 20 Etappen des Moselsteigs genauso wie das Pilgern auf dem Santiago-Weg auf der Uhr, hatte keine Scheu, mehrfach mit dem Fahrrad nach Oberstdorf zu fahren.