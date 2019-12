Der Zartweizen wird acht Minuten in Salzwasser gekocht. Später wird er noch einmal kurz aufgekocht. Die Tomaten werden blanchiert, enthäutet und in Würfel geschnitten. Danach werden sie in Olivenöl mit kleingehackter Schalotte geschwenkt. All das wird dann mit Salz, Pfeffer und Basilikum gewürzt.

Die Frühlingszwiebeln werden in Ringe geschnitten, Weiß und Grün dabei trennen. Das weiße soll in Butter angeschwitzt werden, Zartweizen wird dazu gegeben. All das wird mit Brühe abgelöscht und kurz aufgekocht. Danach werden einige grüne Zwiebelringe dazu gegeben. Reuß empfiehlt, einige Ringe fürs anrichten übrig zu halten. Das Ganze wird mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Die kalte Butter soll die restliche Flüssigkeit binden. Gehackte Petersilie wird untergerührt.