Die Zubereitung

Die Pinienkerne werden geröstet und grob gehackt. Einige können für die Dekoration verwahrt werden. Der Ziegenkäse wird mit den Pinienkernen, Thymianblättern, Honig und fein geschnittenen Rosinen zu einer cremigen Masse verrührt. Dies mit Salz und Pfeffer nachwürzen. "Mit Klarsichtfolie zu einer Rolle formen und kühlstellen." Feldsalat waschen und ebenfalls kühlstellen.

Für die Vinaigrette werden die Orangen gepresst und zusammen mit Himbeeressig und Himbeeren - auch hier einige für das Anrichten übrig halten -, Senf, Salz, Pfeffer und Haselnussöl mischen.

Die abgekühlte Ziegenfrischkäse-Masse in Scheiben schneiden und in gemahlenen Pistazienkernen panieren.

Nun kommt die rote Beere zum Zug. Sie wird geschält und in einer Aufschnittmaschine in hauchdünne Scheiben schneiden. Diese werden kurz in der Vinaigrette mariniert.