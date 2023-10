Ehemaliger Intendant am Rheinischen Landestheater Neuss Egmont Elschner im Alter von 76 Jahren verstorben

Elschners Leben war vom Theater geprägt: Am 11. Januar 1947 in Jena geboren, studierte er einige Semester Theaterwissenschaften und Jura, als er auf der Suche nach praktischer Theaterarbeit war, hatte er sein erstes Engagement an der Vaganten-Bühne in Westberlin. Es folgten viele weitere Stationen – er war unter anderem Chefdramaturg der Städtischen Bühnen Dortmund und Intendant des Landestheaters Burghofbühne Dinslaken – ehe er Intendant am Neusser Landestheater wurde. Seit 1999 lebte er in Chemnitz, dort wirkte er auch als Kulturpolitiker der SPD, war Vorsitzender des Kulturbeirates der Stadt und des Vereins „Tage der Jüdischen Kultur“, sowie Jury-Vorsitzender des Chemnitzer Friedenspreises.