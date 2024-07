Staatssekretär im Neusser „Etienne“ Die Zukunft der digitalen Krankenhausversorgung

Neben den neusten Entwicklungen in der Gesundheits-IT war weiterer Schwerpunkt des Besuchs die Diskussion krankenhauspolitischer Themen wie die die Reform der Krankenhausfinanzierung und die Finanzierung von Digitalisierung in den übrigen Bereichen des Gesundheitswesens, zum Beispiel in der Rehabilitation oder in den Einrichtungen für Senioren und Menschen mit Behinderungen. Den Abschluss der Veranstaltung bildete ein Rundgang durch die Ambulanz und die Zentralambulanz, wo die digitalen Innovationen in Aktion gezeigt wurden.