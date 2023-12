Neuer Supermarkt in Neuss Edeka schließt Versorgungslücke in der City

Der automatische Türöffner gibt den Haupteingang zum neuen Edeka-Markt an der Gielenstraße schon frei – und prompt stand am Freitagmorgen die erste Kundin auf der Matte, angelockt vielleicht von den vielen Lieferwagen rund um den neuen Supermarkt. Zu kaufen gibt es dort jedoch noch nichts – aber bald. Eröffnet wird der neue Super-Supermarkt der Geschwister Saskia und Tobias Haupt am Mittwoch, 6. Dezember, um Punkt 8 Uhr – nach 14 Monaten Bauzeit und fast drei Jahre, nachdem die Familie den alten Markt an diesem Standort aufgegeben hatte.