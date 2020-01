Eddy Schulz in Neuss : Ausverkaufte Alltagskatastrophen

Eddy Schulz in Neuss

Neuss Eddy Schulz stellte im Theater am Schlachthof sein erstes Soloprogramm vor.

Der vielseitig als Instrumentalist, Singer und Songwriter sowie Schauspieler begabte Eddy Schulz stellte im Theater am Schlachthof (TaS) sein erstes Soloprogramm „Alltagskatastrophen“ bei ausverkauftem Haus vor. Dem TaS ist er als musikalischer Leiter und Darsteller in vielen erfolgreichen Musiktheaterproduktionen verbunden. Auch die in den letzten Jahren sensationellen „Neusser Musicalwochen“ im Globe-Theater wollen auf ihn als musikalischen Leiter nicht mehr verzichten.