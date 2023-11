Vorfall in Neuss E-Scooter-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Eine 29-Jährige aus Neuss ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war die Neusserin um 19.55 Uhr mit ihrem E-Scooter aus Richtung Sebastianusstraße in Fahrtrichtung Drususallee unterwegs und befand sich bereits im Kreisverkehr. Währenddessen fuhr eine 48 Jahre alte Frau aus Neuss mit ihrem Mini aus Richtung Adolf-Flecken-Straße kommend in den Kreisverkehr ein.